Yunanistan'da ırkçı saldırılar endişe verici düzeyde

Yunanistan'daki 2017 yılında 102 ırkçı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılara toplamda 120 kişi maruz kalırken, bunların 36'sı saldırılar sonucu yaralandı.

Saldırıların 34'ünde de doğrudan göçmen ve sığınmacılar hedef alındı. İki saldırı ise dini inancı farklı olan Yunan vatandaşlarına karşı yapıldı.

"Vur-kaç saldırıları endişe verici düzeyde"

Şiddet içeren saldırıların çoğunluğu başkent Atina ve civarında yaşandı.

Sığınmacıların geçiş yaptığı Yunan adalarındaki göçmen karşıtı saldırılarda artış görüldü.

Özellikle belli grupların "vur-kaç" tipi saldırılarındaki artış endişe verici düzeyde.

Devlet görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından da ırkçı saldırılar gerçekleştirildi. Yunan makamlarına ise gerekli önlemleri alması çağrısı yapılıyor.

2016'da 95 saldırı

Geçen hafta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Afgan Toplum Merkezi ırkçı bir grup tarafından kundaklanmış, ofiste önemli maddi hasar oluşmuştu.

Özellikle ülkedeki Müslüman azınlığa karşı saldırılarıyla gündeme gelen ve raporda da yer verilen "Kripteia" isimli grubun üyeleri yaptıkları açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

Yunanistan'daki Irkçı Şiddet Zabıt Ağı (RVRN) 2016 raporunda, Yunanistan'da 130 kişinin maruz kaldığı toplam 95 ırkçı saldırı gerçekleşti.

Kaynak: AA