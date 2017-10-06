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Buradasınız : » » Yunanistan'da hemşireler grevde

Yunanistan'da hemşireler grevde

Sağlık reformunu protesto eden hemşireler, Sağlık Bakanlığı önünde diplomalarının kopyalarını yaktı.

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Yunanistanda hemşireler grevde

Yunanistan'da kemer sıkma önlemlerine karşı çıkan bazı hemşireler, bir günlük greve giderek, hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Atina kent merkezinde, hükümetin sağlık alanındaki düzenlemelerini protesto amacıyla toplanan hemşireler, Sağlık Bakanlığı binasına yürüdü.

Grevdeki hemşireler, "Memorandum hükümeti devrilsin" yazılı pankart açarak, "Diplomalarımıza dokunmayın" sloganı attı.

Hükümetin sağlık reformuna karşı çıkan hemşireler ayrıca, diplomalarının kopyalarını yakarak tepkilerini dile getirdi.

Etiketler: Yunanistan'da hemşireler grevde
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