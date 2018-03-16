Yunanistan'da halkın üçte biri yoksullukla mücadele ediyor

Yunanistan vatandaşları, ekonomik darboğazın yanı sıra 8 yıldır devam eden kurtarma paketi programlarının getirdiği "kemer sıkma" önlemleri ile gelirlerinin önemli bir kısmını kaybetmenin yüküyle boğuşurken, krizin izleri, başta başkent Atina olmak üzere ülke sokaklarında görülmeye devam ediyor.

Makro ekonomik verilerin geçen yıldan itibaren nispi olarak iyileşme gösterdiği Yunanistan'da, yıllardır kapalı kalan iş yerleri, kent merkezindeki sokakları mesken edinmiş evsizler ve aşevleri önünde uzun kuyruklar oluşturan yaşlılar, krizin boyutunu yansıtıyor.

1,5 milyon kişi aşırı yoksul durumda

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun Mart 2018 verilerine göre, 11 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 3,8 milyon kişi yoksulluk ve sosyal dışlanmışlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Halkın yüzde 35,6'sına karşılık gelen bu oran, krizin ilk emarelerini gösterdiği 2009'da yüzde 27,6 seviyesindeydi.

Ülkenin geleceği olan 0-17 yaş arası çocukların ise 3'te biri yoksulluk riski altında.

Araştırma şirketi Dianeosis'e göre, yıllık geliri 4 bin 500 euro altında olan yaklaşık 1,5 milyon kişi "aşırı yoksul" olarak kabul ediliyor. AB verilerine göre, Yunanistan, yoksulluk riski Bulgaristan ve Romanya'dan sonra en yüksek ülke konumunda. Euro Bölgesi'nde en yüksek orana sahip ülkedeki işsizlik oranı son yıllarda gerileyerek 2017'nin son çeyreğinde yüzde 21,2'ye düşse de yüzde 7,3 olan AB ortalamasından oldukça uzakta yer alıyor.

Genç işsizliği, yüzde 60'ın altına gerilese de yüzde 45 ile alarm verici bir seviyede devam ediyor.

427 bin kişinin "beyin göçü"

Yunanistan Merkez Bankası'nın 2016 tahminlerine göre, çoğunluğu 45 yaş altı ve üniversite mezunu yaklaşık 427 bin Yunanistan vatandaşı, umutlarını başka ülkelerde aramak üzere kriz döneminde ülkeyi terk etti. Her 10 gençten 7'sinin ise fırsat bulması halinde yurt dışında çalışmak istediği belirtiliyor.

Ülkede kalan, işsizlerin yüzde 47'si ise yoksulluk ve sosyal dışlanmışlık riskiyle karşı karşıya.

Yunanistan'da yaşam şartları kriz döneminde önemli oranda etkilenen bir diğer kesim ise emekliler oldu.

"Kemer sıkma" önlemleri kapsamında defalarca maaş ve sosyal haklarında kesintiye gidilen emeklilerin gelirlerinin yaklaşık yüzde 40 eridiği belirtiliyor.

Yunan Esnaf, Sanatkar ve Tüccarlar Konfederasyonu'nun (GSEVEE) 2017'deki araştırmasına göre, hane halkının yüzde 51'inin geliri emekli maaşlarına dayanıyor. Hane halkı geliri ise kriz döneminde 4'te bir oranında azalmış durumda. Ayrıca, Yunanistan genelinde çoğunluğu başkent Atina'da olmak üzere yaklaşık 40 bin evsizin bulunduğu tahmin ediliyor. Atina Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bir araştırmada, bu kişilerin yüzde 71'inin kriz döneminde evsiz kaldığı saptandı.

Ana ortağını SYRIZA'nın oluşturduğu Yunanistan hükümeti, ülkenin üçüncü kurtarma paketinden bu yılın sonunda çıkarak yeniden ayakları üzerinde durmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, 5,7 milyar euro'luk kredi diliminin ay sonuna kadar serbest kalması planlanıyor. "Kemer sıkma" önlemlerine ilişkin gözden geçirme süreci de olumlu bir seyir içerisinde devam ediyor.

GSYH'de geçen yıl yüzde 1,4 ile son 10 yıldaki en yüksek büyüme oranı beklenirken, 2014'ten bu yana süren resesyon sona erse de ekonomi çarklarındaki kıpırdanmanın, Yunan halkına gözle görülür etkisinin ise zaman alacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA