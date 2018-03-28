  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.003
    EURO 4.942
  • BIST 114129.3
    ALTIN 170.843
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yunanistan'da haciz protestosu

Yunanistan'da haciz protestosu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ödenmeyen kredi borçları sebebiyle haczedilen malların açık artırmayla satılmasına tepki amacıyla bir kez daha protesto gösterisi düzenlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yunanistanda haciz protestosu

Halk Birliği Partisi'nin (LAE) ve bazı sol grupların çağrısıyla bir araya gelen yaklaşık yüz kişi, kentte açık artırma işleminin yapıldığı bir noter ofisinin önünde toplandı.

"Hiçbir yuva bankacıların eline düşmesin" yazılı pankart taşıyan grup, hükümet ve bankalar aleyhine sloganlar attı.

Yunan çevik kuvvet ekiplerinin polis otobüsleriyle barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride, LAE Başkanı ve beraberindekilerin noter ofisinin bulunduğu pasaja girmeye çalışmaları kısa süreli arbedeye neden oldu.

Yunanistan'da geri ödenmeyen krediler sebebiyle haczedilen mal ve mülklerin satışını kolaylaştırmak için mahkeme dışı çözüm yollarına dair düzenleme yapıldı. Ülkenin kreditörlerinin talebiyle gerçekleştirilen düzenlemeyle, haczedilen mülklerin elektronik ortamda açık arttırmayla satışının önü açılıyor.

Uygulamaya karşı çıkan sol gruplar, sıklıkla noter ofisleri önünde gösteriler düzenliyor.

Geçen haftalarda düzenlenen gösterilerde sık sık yaşanan polis ve göstericiler arasındaki arbedelerde, bazıları gazeteci pek çok kişi hafif yaralanmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, protesto, haciz, Banka
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER