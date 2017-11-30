  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Yunanistan'da gözaltına alınanlar arasında AK Parti saldırısının faili de bulunuyor

Yunanistan'da gözaltına alınanlar arasında AK Parti saldırısının faili de bulunuyor

Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanarak haklarında soruşturma başlatılan 9 kişinin kimlikleri açıklandı.

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Yunan Polisi (ELAS), tutukluluk halleri devam eden şüphelilerin isimleri, fotoğrafları ve bazıları sahte olduğu belirtilen kimlik belgelerini savcılık onayının ardından yayınladı.

Buna göre, terör örgütü üyesi suçlamasıyla gözaltına alınan şahısların isimleri, Burak Ağarmış (23), Mehmet Doğan (59), Ali Gökoğlu (49), Halaz Secer (20), Sadi Naci Özpolat (48), Anıl Sayar (26), İsmail Zat (64), Hasan Biber (59) ile olarak belirtildi. Bir kişinin isminin ise Ergül Acer ya da Halil Demir (40) olabileceği ifade edildi.

Polis açıklamasında, operasyonda ele geçirilen nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport gibi belgelerin fotoğraflarına yer verilirken, bazılarının sahte isimler adına tanzim edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Anıl Sayar ve Burak Ağarmış isimli şahısların ise Hollanda doğumlu olduğu kaydedildi.

AK Parti saldırısının faili yakalananlar arasında

Yakalanan kişiler arasında 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakalığı'na düzenlenen saldırıların faili H.B de bulunuyor. 

H.B'nin, kısa süre önce mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin olarak yakalanmış ve kısa bir süre hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Şüphelilerin 4 Aralık'ta yeniden hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.  

Atina yakınlarındaki 3 eve düzenlenen baskınlarda 9 şüpheli ile beraber, patlayıcı maddeler, bomba yapımında kullanılan malzeme ve silah bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: Yunanistan, DHKP-C
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