Yunanistan'da göstericilerle polis arasında çatışma

Yunanistan ve Makedonya arasındaki çeyrek asrı aşkın süredir devam eden isim sorunu geçtiğimiz günlerde çözüldü.

Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesinde Yunanistan ile uzlaşı sağlandı.

Ancak Yunanistan'da aşırı sağ oluşumlar ve ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi, yeni isimde "Makedonya" ibaresinin geçmesine tepkili.

Ayrıca uyruk ve dilin Makedon olarak tanınmasını da istemiyorlar. Buna karşın Makedonya tarafında da anlaşmaya karşı çıkanlar var.

Selanik'te Radikal Sol İttifak Partisi, Selanik Ticari Fuarı alanında "Makedonya" konulu bir etkinlik yaptı.

Etkinliğin yapıldığı binanın önünde toplanan grup, hükümet aleyhinde sloganlar atarak içeri girmeye çalıştı.

Yunan bayrakları taşıyan göstericilerin çevredeki çöp bidonlarını ateşe verdi, binanın giriş kapısını kırdılar.

Bunun üzerine emniyet güçleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etti.

Göstericiler polislere taş ve sopa attı, çatışma çıktı. Kent merkezindeki bazı caddeler bir süre trafiğe kapatıldı.

Meydandaki Çimiski Caddesi'nde park halindeki bazı araçlar hasar gördü.Olaylarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanıyor.

Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge olduğunu gerekçes gösterip, ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden "isim sorunu" nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış.

Ama güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Kaynak: AA