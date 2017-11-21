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Buradasınız : » » Yunanistan'da dar gelirliler ve sel mağdurlarına yardım

Yunanistan'da dar gelirliler ve sel mağdurlarına yardım

Yunanistan parlamentosu, dar gelirliler ve emeklilere dağıtılacak 1,4 milyar avroluk ikramiyeye ilişkin düzenlemeyi onayladı.

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Yunanistanda dar gelirliler ve sel mağdurlarına yardım

Yunanistan'da yaklaşık 3,5 milyona yakın dar gelirli ve emekli vatandaş için 1,4 milyar avroluk sosyal ödeneği meclisten geçti.

Ödenek için miktarın ülkenin kreditörlerinin talep ettiği bütçe hedefinin aşılmasıyla sağlandığı belirtilerek, yardımların bu sene aralık ayı sonuna kadar dağıtılacağı kaydedildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın liderliğindeki hükümet, geçen yıl da benzer bir uygulamayla düşük maaşlı emeklilere 617 milyon avro dağıtmıştı.

Evi ve iş yeri selden zarar görenlere maddi destek

Mecliste ayrıca, geçen hafta 20 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinden etkilenenler için de yardım düzenlemesi kabul edildi.

Düzenlemeyle, selden etkilenen evler için 5 bin avro, iş yerleri için de 8 bin avroluk destek sağlanacağı açıklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: yunanistan sel, Yunanistan
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