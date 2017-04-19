  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Yunanistan'da askeri helikopter düştü

Yunanistan'da Hava Kuvvetlerine ait Huey UH-1H tipi helikopterin helikopterin düşmesi sonucu dört asker öldü, bir asker yaralı kurtarıldı.

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Yunanistanda askeri helikopter düştü

Yunanistan'da Hava Kuvvetlerine ait helikopterin düşmesi sonucu dört asker öldü, bir asker yaralı kurtarıldı.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, üçü mürettebattan beş askerin bulunduğu Huey UH-1H tipi helikopterin enkazına ülkenin kuzeyindeki Elassona bölgesinde ulaşıldı.

Henüz nedeni belirlenemeyen kazada helikopterde bulunan dört askerin hayatını kaybettiği, yaralı kurtarılan kadın askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Larissa kentinden havalanarak Kozani'ye giden helikopterin, rutin sınır devriyesi için havalandığı belirtildi.

Etiketler: Yunanistan, helikopter kazası
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