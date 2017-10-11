Yunanistan'da 24 saat boyunca grev var

Yunanistan'da "kemer sıkma" önlemlerini protesto eden kamu sağlık çalışanları, bir günlük greve giderek, başkent Atina'da hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Panhelenik Devlet Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDİN) çağrısıyla düzenlenen grev ve gösteride, aralarında doktor ve hemşirelerin bulunduğu yüzlerce sağlık çalışanı, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı binalarına yürüdü.

Meclisin bahçe duvarına pankart asmak isteyen çalışanlar ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

"Maaşlarımızdan eliniz çekin", "Hastanelere bütçe" yazılı pankartlar taşıyan sağlık çalışanları, hasta bakıcı önlüklerini yakarak tepkilerini gösterdi.

Yeterli sağlık personeli bulunmamasından şikayet eden kamu çalışanları, kreditörlerin talep ettiği önlemler kapsamında maaşlarındaki kesinti ve çalışma şartlarını da protesto etti.