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Yunanistan'a kaçan teröriste iltica hakkı

Yunanistan İltica Komisyonu kırmızı bültenle aranan TKP/ML-TIKKO üyesi terörist Turgut Kaya’yı siyasi mülteci olarak tanıdı.

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Yunanistana kaçan teröriste iltica hakkı

Yunanistan Yüksek Mahkemesi TKP/ML- TIKKO terör örgütü üyesi Turgut Kaya'nın Mayıs'ta iltica talebini reddetti ve Türkiye’ye iadesini kararlaştırdı.

Yunan İltica Komisyonu ise Kaya'yı “siyasi mülteci” olarak tanımaya karar verdi. 

Kaya’nın avukatları İltica Komisyonu’nun Turgut Kaya’nın iltica talebini kabul etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı. 

Kırmızı bültenle aranıyordu

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis ise geçen hafta Kaya hakkında son kararını açıklamak için İltica Komisyonu’nun Kaya’nın başvurusuna vereceği cevabı bekleyeceğini söylemişti.

Kaya, kırmızı bültenle, Interpol aracılığı ile aranıyordu ve Şubat ayında Yunanistan’a kaçak olarak geçmeye çalışırken yakalanmıştı.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Yunanistan, terörist, iltica
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