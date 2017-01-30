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Buradasınız : » » Yunanistan'a kaçan darbeciler yeniden hakim karşısında

Yunanistan'a kaçan darbeciler yeniden hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan 8 asker, gözaltı süreleriyle ilgili mahkemeye çıkartıldı.

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Yunanistana kaçan darbeciler yeniden hakim karşısında

Atina Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesinin (GADA) darbeci 8 askerin gözaltı sürelerinin 3 ay uzatılması talebi, Atina İdare Mahkemesinde görüşüldü. Duruşmaya 8 asker de getirildi. Mahkeme, konuyla ilgili kararını açıklamadı.

GADA, mahkemeden, darbecilerin iltica süreçlerinin devam ettiği ve kamu düzenine tehdit oluşturabileceklerini belirterek, gözaltı sürelerinin uzatılması talebinde bulunmuştu.

İdare mahkemesinin konuyla ilgili kararı önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), perşembe günü darbeci askerlere yönelik Türkiye'nin iade talebini geri çevirmişti. Öte yandan, askerlerin sığınma başvurularına ilişkin süreç Yunanistan İltica Ofisi tarafından görüşülmeye devam ediyor. 

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, FETÖ'nün darbe girişimi, Yunanistan'a kaçan darbeci askerler, mahkeme
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