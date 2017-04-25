Yunanistan'a kaçan darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili yeni adli süreç başlıyor.

Türkiye'nin tekrarlanan iade talebi üzerine darbeci askerlerden üçü bugün, Atina'da temyiz mahkemesine çıkarılacak.

Diğer beş darbeci için ise henüz duruşma tarihi belirlenmedi.

Söz konusu darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra askeri bir helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, ocak ayında Türkiye'nin bu askerlere yönelik iade talebini reddetmiş, bunun üzerine Türkiye iki yeni suçlamayla askerlerin iadesini yeniden talep etmişti.

Yunan makamları, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırdı.

