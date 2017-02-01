  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin gözaltı süreleri uzatıldı

Atina İdare Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin gözaltı sürelerinin 3 ay uzatılması kararını aldı.

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Yunanistana kaçan darbeci askerlerin gözaltı süreleri uzatıldı

Atina İdare Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin gözaltı sürelerinin 3 ay uzatılması kararını aldı.

Atina İdare Mahkemesi, darbeci 8 askerin iltica başvuruları sonuçlanana kadar serbest bırakılmalarının uygun olmadığına hükmetti.

Atina Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi (GADA), mahkemeden, darbecilerin iltica süreçlerinin devam ettiği ve kamu düzenine tehdit oluşturabileceklerini belirterek, gözaltı sürelerinin uzatılması talebinde bulunmuştu.

Pazartesi günü mahkemeye çıkan darbeci askerler, herhangi bir suç işlemediklerini iddia ederek, serbest bırakılmalarını talep etmişlerdi.

Darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), geçen hafta darbeci askerlere yönelik Türkiye'nin iade talebini geri çevirmişti. Öte yandan, askerlerin sığınma başvuruları Yunanistan İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

Askerlerin 7'sinin sığınma taleplerini ilk aşamada reddedilmiş, darbeciler karara itiraz etmişti. 

Etiketler: Atina İdare Mahkemesi, fetö, 15 temmuz, darbe girişimi, Yunanistan, kaçan askerler, 3 ay uzatılması
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