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Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısı yüzde 80 azaldı

Uluslararası Göç Örgütü, deniz yolu ile Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısında yüksek oranda düşüş olduğunu bildirdi.

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Yunanistana geçen sığınmacı sayısı yüzde 80 azaldı

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında sığınmacıların geri kabulüne ilişkin imzalanan anlaşma sonrasında geçen yıl Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısında rekor düşüş kaydedildi.

IOM'un yıl sonu raporuna göre, Akdeniz genelinde çoğunluğu Yunanistan ve İtalya olmak üzere 2016'da 363 bin 348 sığınmacı deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşırken, 2015'e göre yaklaşık 645 bin azalma gözlendi.

Geçen yıl merkezi Akdeniz rotası olarak bilinen Libya ve Mısır üzerinden İtalya'ya 181 bin 436 sığınmacı ulaşırken, bu rotada 4 bin 576 kişi yaşamını yitirdi. 2016'da Yunanistan'a 173 bin 561 ve İspanya'ya 8 bin 162 sığınmacı ayak basarken, doğu Akdeniz rotasında 434, batı Akdeniz rotasında da 69 sığınmacı hayatını kaybetti. Böylelikle 2016'da Akdeniz'de yaşamını yitiren sığınmacı sayısı toplam 5079 oldu.

Türkiye ile AB arasında sığınmacıların geri kabulüne ilişkin anlaşmanın imzalanmadığı 2015 yılında ise Yunanistan'a 853 bin 650 sığınmacı ulaşmıştı. Söz konusu anlaşma sonrası geçen yıl Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısı önceki yıla göre yüzde 80 azaldı.

Etiketler: Yunanistan, uluslararası göç örgütü, AB
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