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Yunanistan yangınlarla boğuşuyor

Başkent Atina yakınlarındaki yangın, söndürme faaliyetlerine rağmen komşu kasabalara da sıçrayarak üç gündür devam ediyor. Yunanistan'da sadece dün 90'dan fazla yangın çıktı.

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Yunanistan yangınlarla boğuşuyor

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangın, söndürme faaliyetlerine rağmen komşu kasabalara da sıçrayarak üç gündür devam ediyor.

Atina'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki sahil bölgesi Kalamos'ta çıkan yangın, sert ve yön değiştiren rüzgarların da etkisiyle güneydeki komşu kasabalara sıçradı.

Olağanüstü hal ilan edilen bölgede binlerce dönümlük ormanlık alan kül oldu. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 180 itfaiyeci, 70 itfaiye aracının yanı sıra iki uçak ve çok sayıda helikopterin katıldığı belirtildi.

Çam ormanlarını kül eden ve 20'den fazla evin ağır hasar almasına sebep olan yangın nedeniyle yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi, bölgedeki gençlik kampları ve bir manastır da boşaltıldı.

Bir günde 90 yangın
Öte yandan, bölgedeki yollar trafiğe kapatılırken, yoğun duman geniş bir çevreyi olumsuz etkiliyor.

Yunanistan'da sadece dün başta İyon Denizi'ndeki Zakinthos ve Kefalonya adaları olmak üzere 90'dan fazla yangın çıktığı açıklanmıştı. AA

Etiketler: Yunanistan, atina, yangın
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