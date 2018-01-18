  • 18 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.809
    EURO 4.649
  • BIST 117145.91
    ALTIN 162.61
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yunanistan ve Makedonya arasındaki 27 yıllık isim krizi için BM devrede

Yunanistan ve Makedonya arasındaki 27 yıllık isim krizi için BM devrede

Yunanistan ve Makedonya, aralarında "Makedonya" ismi nedeniyle yıllardır devam eden siyasi gerginliğe çözüm arayışı için Birleşmiş Milletler'de bir araya geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yunanistan ve Makedonya arasındaki 27 yıllık isim krizi için BM devrede

Makedonya, Birleşmiş Milletler tarafından Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti olarak tanınıyor ancak sadece Makedonya ismini kullanmak istiyor. Yunanistan ise bu ismin ülkenin kuzeyinde yer alan bir bölgeye ait olduğu ve gelecekte iki ülke arasında toprak ihtilafı yaşanabileceği gerekçesiyle Makedonya isminin kullanılmasına karşı çıkıyor.

İki ülke, "Makedonya" ismi nedeniyle aralarında 27 yıldır devam eden gerginliğe çözüm arayışı için Birleşmiş Milletler'de bir araya geldi.

BM arabulucusu Matthew Nimetz, bu iki ülkenin temsilcileriyle bir araya geldikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Makedonya arasında yaşanan isim krizinde çözüme yakın olduklarını söyledi.

İki ülke temsilcisine bir çözüm önerisi sunduğunu ve Atina ve Üsküp'e giderek taraflarla bu öneriyi görüşeceğini ifade eden Nimetz, sürecin olumlu yönde ilerlemesinden umutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, Makedonya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER