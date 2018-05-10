Yunanistan Türkiye'nin iadesini istediği tutukluyu serbest bıraktı

Yunanistan'da kısa süre önce gözaltına alınan ve Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı eski Kuşadası Marina Müdürü Haydar Mengi, Avrupa'da yasal olarak ikamet ettiği gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Selanik İstinaf Mahkemesi, 62 yaşındaki Haydar Mengi'nin tutukluluk haline yönelik itirazını görüştü.

Mahkeme, eski Kuşadası Marina Müdürü olan Haydar Mengi'yi 20 bin avro kefaletle serbest bıraktı.

Mahkeme, Mengi'nin Avrupa'da yasal şekilde bulunduğuna hükmederek Türkiye'ye iade talebi görüşülene kadar Atina'da kalmasını kararlaştırdı. Mengi hakkında dolandırıcılık ve gasp suçlarından kesinleşmiş hapis cezası var.

Mengi, geçen ay Yunanistan’ın Makedonya sınırındaki Evzonos Gümrük Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA, TRT Haber

