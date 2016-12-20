Yunanistan Meclis Başkanı'ndan Sırbistan'a AB yolunda destek

Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis, Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonunun stratejik bir hedef olması gerektiğini belirtti.

Vutsis, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, Sırbistan meclisinde milletvekillerine hitap etti.

Batı Balkan ülkelerinin AB'nin birer parçası olması gerektiğinin altını çizen Vutsis, "Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonu stratejik hedef olmalı." dedi.

Vutsis, Sırbistan'ın AB üyesi olmayı hak ettiğini vurgulayarak Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunun, bölgesel barış ve istikrarın pekiştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Sırbistan ve Yunanistan'ın her zamanki gibi barış ve demokrasi mücadelesinde yine omuz omuza olduğunu kaydeden Vutsis, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son derece iyi olduğunu, Yunanistan'ın Sırbistan'da en fazla yatırımı bulunan ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Çipras Sırbistan'a gelecek

Vutsis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da resmi temaslarda bulunmak üzere ocak ayında Sırbistan'a geleceğini ifade ederek bu ziyaretin iyi ilişkileri daha da pekiştireceğini dile getirdi.

Vutsis, Avrupa'nın dış dünyaya karşı bir kale haline gelmemesi gerektiğini kaydederek özellikle sığınmacı krizinin idaresi konusunda AB'nin daha iyi bir iş birliğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yunanistan Meclis Başkanı Vutsis, konuşmasının hemen başında Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesinden ve Berlin'de bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. AA