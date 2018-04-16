Yunanistan karıştı: Göstericiler Harry Truman'ın heykelini yıkmak istedi

Yunanistan Komünist Partisi'nin çağrısıyla kent merkezinde toplanan göstericiler, ABD'nin Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik operasyonunu protesto etmek için ABD'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Yürüyüş sırasında göstericilerden bir grup, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı binalarına yakın bir bölgedeki ABD'nin eski Başkanı Harry Truman'ın heykelini yıkmak istedi.

Heykelin kollarına ip bağlayan grup, demir kesme testeresiyle heykelin ayaklarını kesmeye başladı. Yunan çevik kuvvet ekipleri, gruba göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.

Heykele zarar vermeye çalışan grupla onları önlemeye çalışan polisler arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede bazı göstericiler yaralandı.

Göstericiler ayrıca Amerikan ve Fransız elçilikleri ile AB bürolarının binalarına yumurta ve boyalarla saldırdı.

Kaynak: AA