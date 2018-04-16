  • 16 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.109
    EURO 5.085
  • BIST 110687.74
    ALTIN 177.944
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yunanistan karıştı: Göstericiler Harry Truman'ın heykelini yıkmak istedi

Yunanistan karıştı: Göstericiler Harry Truman'ın heykelini yıkmak istedi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD'nin Suriye operasyonunu protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yunanistan karıştı: Göstericiler Harry Trumanın heykelini yıkmak istedi

Yunanistan Komünist Partisi'nin çağrısıyla kent merkezinde toplanan göstericiler, ABD'nin Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik operasyonunu protesto etmek için ABD'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Yürüyüş sırasında göstericilerden bir grup, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı binalarına yakın bir bölgedeki ABD'nin eski Başkanı Harry Truman'ın heykelini yıkmak istedi.

Heykelin kollarına ip bağlayan grup, demir kesme testeresiyle heykelin ayaklarını kesmeye başladı. Yunan çevik kuvvet ekipleri, gruba göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. 

Heykele zarar vermeye çalışan grupla onları önlemeye çalışan polisler arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede bazı göstericiler yaralandı.

Göstericiler ayrıca Amerikan ve Fransız elçilikleri ile AB bürolarının binalarına yumurta ve boyalarla saldırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, suriye operasyonu, atina, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER