  • 24 MART 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Yunanistan, iki Yunan asker için AB'den destek alacak

Yunanistan, iki Yunan asker için AB'den destek alacak

Yunanistan Başbakanı Çipras, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askere ilişkin, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizden destek alacağız." dedi.

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Yunanistan, iki Yunan asker için ABden destek alacak

 

Çipras, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ardından Yunan basın mensuplarına konuştu.

Yunanistan'ın her zaman Türkiye ile ikili iletişim kanallarını açık tutacağını ve Türkiye'nin AB'ye üyeliğini desteklemeye devam edeceğine işaret eden Çipras, Türkiye'nin tutumundan dolayı endişe duyduklarını belirtti.

Çipras, iki Yunan askeriyle ilgili AB liderlerini bilgilendirdiğini kaydederek, "Hem AB Komisyonu Başkanından hem de AB Konseyi Başkanından bu konuyu Varna'da Erdoğan'la görüşmelerinde gündeme getireceklerinin garantisini aldım." ifadelerini kullandı.

Konunun çözümüne ilişkin yeni bir döneme girdiklerini dile getiren Çipras, "Mart ayındaki zirveye kadar meselenin iki ülke arasındaki çözülmesi için elimizden geleni yaptık. Mümkün olmadı. Bundan sonra, Türkiye ile ikili iletişim kanallarımızı göz ardı etmeden, ortaklarımız ve müttefiklerimizden destek alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayı başında Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanarak tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askere yönelik soruşturma kapsamında hukuki süreç devam ediyor.

Kaynak: AA

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