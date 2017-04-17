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Yunanistan hükümetinden 'halkoylaması' açıklaması

Yunanistan hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasında Türk halkının kararına saygı duyduğunu açıkladı.

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Yunanistan hükümetinden halkoylaması açıklaması

Yunanistan hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasında Türk halkının kararına saygı duyduğunu açıkladı.

Yunanistan devlet ajansı ANA-MPA'nın haberinde, Yunan hükümetinin halkoylamasına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Türkiye'deki gelişmelerin ve referandum sonucunun dikkatle izlendiği belirtilen açıklamada, "Türk halkının, geleceğiyle ilgili kararına saygı gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Biz, komşu ülkede istikrar ve demokrasiyi destekliyoruz. Karşılıklı saygı temelinde diyalog ve iş birliğine katkıda bulunacak bir Türkiye arzuluyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Etiketler: Yunanistan, halkoylaması, Yunanistan'dan halkoylaması açıklaması, referandum
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