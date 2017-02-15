Yunanistan 'helal gıda' dönemine geçiyor

Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, "Önümüzdeki günlerde helal ve koşer gıda üretiminin önünü açacak bir yasa tasarısı meclise sunulacak." dedi.

Bakanlıkta bir basın toplantısı düzenleyen Katrougalos, "helal" ve "koşer" sertifikalı ürünlerin üretiminin önünü açacak tasarının son aşamasına gelindiğini belirtti.

Katrougalos, Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığıyla ortak bir çalışma yürüttüklerini anlatarak, "Önünüzdeki günlerde helal ve koşer gıda üretiminin önünü açacak bir yasa tasarısı meclise sunulacak." ifadelerini kullandı.

Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığından edinilen bilgiye göre kısa süre içerisinde son hali verilecek tasarı, hukuk uzmanları tarafından inceleniyor. Ayrıca, söz konusu ürünlerin özellikle Arap ülkeleri ve İsrail'e ihracatı da planlanıyor.

Öte yandan, düzenlemeyle, ülkede hayvancılık sektörünün de ivme kazanacağı ve yeni istihdam imkanlarının yaratılmasının hedeflendiği belirtiliyor. AA