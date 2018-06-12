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Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, kendilerini rahatsız eden konularda, Türkiye'deki muhalefetin hükümetten "daha iyi olmadığını", bunun Yunanistan için sorun olduğunu söyledi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanından Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile ilişkiler hakkında açıklama yaptı.

Türkiye'de istikrarın seçim sonuçlarına bağlı olacağını belirten Kocias, başta Batı olmak üzere uluslararası toplumun da Türkiye'deki gelişmeler ve seçimlerin gidişatını takip ettiğini dile getirdi.

“Türk halkı sevdiği ve istediği kişiyi seçecek”

Kocias, Dışişleri Bakanlığı’nın diğer ülkeler ile ilişkilerinde ölçülü davranma zorunluluğu bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye'de demokrasinin işleyeceğini, demokratik seçimlerin gerçekleşeceğini ve Türk halkının sevdiği ve istediği kişiyi seçeceğini umuyorum. Cumhurbaşkanlığı ve Mecliste seçimi kazananların itidal ve sakinliği tercih edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

“Erdoğan onlara göre daha dengeli ve karizmatik bir kişilik”

Öte yandan, Ege Adaları ile ilgili sorunu muhalefetin çıkardığını ifade eden Kocias, "Bizim açımızdan en önemli sorun, Erdoğan yönetiminin bizi rahatsız ettiği konularda kendisinden daha iyi olmayan bir muhalefetin varlığı. Ve Erdoğan onlara göre daha dengeli ve karizmatik bir kişilik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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