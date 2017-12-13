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Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias: Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti olumluydu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretini değerlendirdi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias: Erdoğanın Yunanistan ziyareti olumluydu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan ile Atina'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretine değinen Kocias, "Ziyaret başarılıydı çünkü donmuş olan gerekli iletişim kanallarını çözdük. Başarılıydı çünkü bir dizi yeni görüşmelerin hazırlığı yapılıyor." diye konuştu.

Kocias, Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas'ın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirerek, Şubat 2018'de düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Komşu Türkiye ile ilişkilerin duygusallıkla ele alınmaması gerektiğine dikkati çeken Kocias, "Ziyaret olumluydu. Gerek Cumhurbaşkanı gerekse Başbakan Çipras samimiyetle konuştu." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atina
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