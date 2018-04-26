Yunanistan, darbecinin evinin etrafına etten duvar ördü

Yunanistan yeni bir skandala imza attı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Dedeağaç'a kaçan 8 darbeciden Süleyman Özkaynakçı, Danıştay'ın geçen haftaki skandal kararı sonrasında serbest bırakıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında serbest kalan darbeci Özkaynakçı'nın kalacağı ev 24 saat korunacak.

Yunan basınında yer alan haberlerde, güvenlik önleminin sebebi olarak, FETÖ'cülerin Kosova'dan MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmesi gösteriliyor.

Danıştayın, darbecilerin iltica taleplerine ilişkin nihai kararı ise 4 Mayıs'ta vermesi bekleniyor. Yunanistan Bağımsız İltica Komisyonu, darbeci Özkaynakçı'nın siyasi iltica talebini 29 Aralık'ta kabul etti.

Çipras hükümetinin yürütmeyi durdurma için yaptığı itirazı kabul edilmiş ve iltica hakkı askıya alındı. Darbecinin avukatlarının itirazı sonrasında Danıştay adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Başbakan Binali Yıldırım karara tepki göstererek "FETÖ mensuplarının korunması komşuluğumuza zarar veriyor" uyarısını yaptı.

Yunan hukukuna göre azami 18 ay olan gözaltı süresi diğer 7 darbeci için Mayıs ayında doluyor.

Kaynak: TRT Haber