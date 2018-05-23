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Yunanistan darbecilere iltica hakkı verdi

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetti.

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Yunanistan darbecilere iltica hakkı verdi

8 darbeci, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra askeri bir helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçtı ve ülkeye sığınmayı talep etti.

Danıştay Genel Kurulunda, Yunanistan Hükümeti'nin, İltica Dairesi'nin darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı'ya verilen sığınma hakkının iptaline itirazı değerlendirildi.

Bugün toplanan Danıştay hakimleri, hükümetin karara itirazını reddederek, darbecilere iltica hakkı verilmesine onay verdi.

Özkaynakçı için verilen kararın emsal teşkil etmesiyle, diğer darbeci askerler için de iltica hakkı verilmesi onaylanmış oldu.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Ocak ayında Türkiye'nin bu askerlerle ilgili iade talebini reddetti, bunun üzerine Türkiye iki yeni suçlamayla askerlerin iadesini yeniden talep etti.

8 darbeci eski askerin idari gözaltı sürelerinin bir ay içerisinde dolması nedeniyle serbest kalma ihtimalleri vardı. 

Yunan yargısı, Türkiye'nin üçüncü iade talebini Mart'ta reddetti.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Yunanistan, iltica, Darbeciler
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