Yunanistan Danıştay'ı darbecilerin iltica talebini görüştü

Yunanistan Danıştay Başkanı ve 30 hakimden oluşan Danıştay Genel Kurulu, Yunan hükümetinin darbeci FETÖ'cüye verdiği iltica hakkını görüşmek için toplandı.

Tarafların savunmalarının dinlenildiği duruşmadan karar çıkmadı. Serbest bırakılarak gizli bir yere götürülen darbeci Süleyman Özkaynakçı ise güvenlik sebebiyle mahkemeye getirilmedi.

Karara itiraz eden hükümetin yasal temsilcisi, askerlerin darbeye katıldıkları yönünde ciddi şüphelerin bulunması sebebiyle iltica hakkına sahip olmamaları gerektiğini ifade etti.

Atina Barosundan avukatların da bulunduğu savunma tarafı ise askerlerin darbe teşebbüsüne katılıp katılmadıklarının ispat edilmediğini ileri sürdü.

Danıştay'ın ay sonuna kadar kararını açıklaması bekleniyor.

Geçen hafta serbest bırakılmıştı

İltica Dairesi tarafından 2017 Aralık sonunda sığınma başvurusu kabul edilen Özkaynakçı, Danıştay'ın geçen haftaki kararı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yunan hükümetinin, iltica kararına itirazı üzerine davanın Danıştay'da görüşülmesine karar verilmişti. Danıştay'ın, Özkaynakçı'nın iltica talebine yönelik vereceği karar, diğer darbeciler için de emsal teşkil edecek.

Öte yandan Yunan yasalarına göre azami 18 ay olan gözaltı süresinin mayıs sonunda dolacağı belirtildi.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, darbeci 8 eski askerin bu sürenin dolması halinde serbest kalmalarının önünde herhangi bir engel bulunmadığını açıklamıştı.

Yunan yargısı, Türkiye'nin 8 firari darbeci askere yönelik iade taleplerini üç kez reddetmişti.

Kaynak: AA