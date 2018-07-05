Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya arasında zirve

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla düzenlenen toplantıda, Balkanlar’daki gelişmeler, bölgesel istikrar, mülteci meselesi ve Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) perspektifiyle ilgili konular ele alındı.

Zirve kapsamında Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya’nın altyapı ve ulaştırma bakanları da bir araya gelerek taşımacılıkla ilgili bölgesel konuları görüştü.

Liderler, 4. kez bir araya geldikleri toplantının sonunda ortak basın toplantısı düzenledi.

"Balkanlar'da olumlu bir dinamik oluşuyor"

Yunanistan Başbakanı Çipras, dörtlü zirvenin bölgede önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirildiğini belirterek, “Son zamanda Balkanlar'da olumlu bir dinamiğin oluşmaya başladığını” söyledi.

Çipras, Yunanistan ve Makedonya arasında isim sorununun çözümüne yönelik imzalanan anlaşmanın önemli bir meselenin çözümü için temel oluşturduğunu, tüm bölgeye yeni bir perspektif kazandırdığını ifade ederek, “Bugün olumlu bir dönem sona eriyor ve daha umutlu yeni bir dönem başlıyor.” dedi.

Zirvede, dört ülkenin gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı projelerin ele alındığını anlatan Çipras, bu kapsamda mülteci meselesi, bölgesel güvenlik, enerji ve taşımacılıkla ilgili konuların değerlendirildiğini aktardı.

Çipras, zirve kapsamında ilk kez dört ülkenin altyapı ve ulaştırma bakanlarının da bir toplantı yaptığına işaret ederek, ülkeleri birbirine bağlayacak kapsamlı bir ulaşım ağı oluşturulmasının planlandığını söyledi.

"Balkanlar için yeni ve dinamik bir gelecek bulunuyor"

Toplantıda, Selanik -Üsküp-Belgrad arasında demiryolu bağlantısı oluşturulması, IGB boru hattı gibi enerji meseleleri ve Yunanistan'ın Selanik ve Aleksandropolis (Dedeağaç) limanlarının iyileştirilmesi gibi konuların konuşulduğunu belirten Çipras, "Kısaca, bakanlarımız, dört ülkeyi birbirine bağlayan ve Çanakkale Boğazı’nın uzağından geçen bir plan hazırladı. Bu proje bölgeye jeopolitik bir rol kazandıracak.” diye konuştu.

Çipras, zirvede, başta Sırbistan olmak üzere Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifinin yanı sıra Bulgaristan ile Romanya’nın Schengen bölgesine dahil edilmesi probleminin de ele alınan konular arasında olduğunu dile getirdi.

“Önümüzde Balkanlar için yeni ve dinamik bir gelecek bulunduğunu düşünüyorum. Yeter ki bizler kendi gücümüze inanarak bölgemiz için vizyon sahibi olalım ve çoğu kez akıma karşı olsa da ileriye yönelik adımlar atabilelim. Sadece bu şekildeki adımlarla Balkanlar için, her çeşit milliyetçilikten, içe dönüklükten, korkulardan, ya da ataletten eziyet çekmeyen ancak ortak kalkınma ve iş birliğine odaklı demokratik, Avrupai temelleri atabiliriz.”

"Bu toplantı 4 ülkeye ekonomik yarar sağlayacak"

Sırbistan Devlet Başkanı Vucic de böyle toplantıların Sırbistan açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, ülkesinin AB üyeliğine desteği için Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’ya teşekkür etti.

Vucic, “Bu toplantılar dört ülkeyi daha yakınlaştırarak ekonomik yarar sağlayacak. Belgrad-Üsküp-Selanik demiryolu hattı bizim için çok önemli. Onlarca yıl yapamadığımızı şeyleri yapacağız.” dedi.

"Yeni yollar inşa edildiğinde sınırlardaki yığılmalar azalacak"

Bulgaristan Başbakanı Borisov da ülkesinin AB Dönem Başkanlığı görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade ederek, Bulgaristan’ın, Sırbistan’ın AB üyeliğine destek verdiğini ancak gerekli kriterlerin de yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Romanya arasındaki ulaşım ağıyla ilgili alt yapının geliştirilmesinin önemine değinen Borisov, yeni yollar inşa edildiğinde sınırlardaki yığılmaların azalacağını ve ülkeler arasındaki ticaretin gelişeceğini vurguladı.

Borisov “Dört ülke arasındaki demiryolu ve otoyolları bağlantısı kurulması bir ihtiyaç. Bugün ayrıca doğalgaz taşınması konusunda çok ciddi bir görüşme yaptık.” diye konuştu.

"Sırbistan’ın AB üyeliğine tam destek"

Romanya Başbakanı Dancila da zirvenin dört ülke için yararlı sonuçları olduğunu ifade ederek, “Yunanistan’ın kalkınma alanında bölgede önemli rol oynayan bir ülke olduğunu” söyledi.

Toplantılarda alınan karaların hayata geçirilmesi için dört ülkenin daha sık görüşmesi gerektiğini belirten Dancila, ülkesinin Sırbistan’ın AB üyeliğine tam destek verdiğini kaydetti.

Dört ülkenin liderleri daha önce Bükreş, Belgrad ve Varna'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA