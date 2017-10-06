Yunanistan bin 360 sığınmacıyı Türkiye'ye iade etti

Yunanistan'ın, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında Türkiye'ye iade ettiği sığınmacı sayısının bin 360'a çıktığı bildirildi.

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iltica başvurularını geri çeken 11'i erkek, biri kadın 12 Suriyeli sığınmacı havayoluyla Midilli Adası'ndan Adana'ya gönderildi.

Böylece, iadelerin başladığı Nisan 2016'dan bu yana geri gönderilen sığınmacıların sayısı bin 360'a yükselirken, bu sığınmacıların 216'sını Suriyeliler oluşturdu.

Göçmen mutabakatında, Mart 2016'dan beri Ege Denizi üzerinden bazı Yunan adalarına geçen sığınmacılar adalarda tutuluyor ve bu süre zarfında iltica başvuruları değerlendiriliyor.

AB ise "1'e 1" formülü ile Yunan adalarından gönderilen her Suriyeli sığınmacı için Türkiye'den geçici koruma altındaki bir Suriyeliyi almayı taahhüt etmişti.

Mutabakat çerçevesinde Yunan adalarında tutulan sığınmacı sayısının 14 bin civarında olduğu belirtiliyor.