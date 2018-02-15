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Yunanistan Başbakanı Çipras: Toprak bütünlüğünü korumakta kararlıyız

Yunanistan Başbakanı Çipras, ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir meydan okumaya göz yumulmayacağını söyledi.

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Yunanistan Başbakanı Çipras: Toprak bütünlüğünü korumakta kararlıyız

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Ege Denizi'ndeki Kardak kayalıklarında geçtiğimiz günlerde Türk ve Yunan sahil güvenlik botlarının çarpışmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Çipras açıklamasında, Atina'nın, ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir meydan okumaya göz yummayacağını söyledi.

"Bugün de, yarın da mesajımız net. Yunanistan, toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına karşı yapılan herhangi bir müdahaleye izin vermeyecek, kabul etmeyecek veya göz yummayacaktır."

Ülkesinin Ulaştırma Bakanlığı'nda konuşan Çipras, "Yunanistan oyun oynayan bir ülke değildir." dedi.

Öte yandan bot çarpışması olayının ardından Çipras'ı arayan Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında, Ege Denizi'nde, komşu Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğunu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiğini vurgulamıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Doğu Ege'deki kardak kayalıkları ve geçtiğimiz günlerde bahsi geçen kayalıkların yakınında iki ülkenin sahil güvenlik botlarının çarpışması sonucu gerilmişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: alexis çipras, Yunanistan
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