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Yunanistan Başbakanı Çipras, Kilimli adasına gitti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin komşu ülkelerle barış ve iş birliği ilişkileri arzuladığını belirtti.

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Yunanistan Başbakanı Çipras, Kilimli adasına gitti

Muğla'nın Bodrum ilçesine 12 mil mesafedeki Kilimli (Kalimnos) adasını ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, burada düzenlenen dini törene katıldı.

Çipras, tören sonrasında yaptığı konuşmada, Kilimli'de bulunmaktan onur duyduğunu ifade ederek "Bugün burada, Kalimnos'da, Avrupa Birliği'nin doğu sınırlarında bulunuyoruz. Avrupa Birliği'nin doğu sınırlarında, Evros'tan Kastellorizo'ya (Meis) kadar Yunanistan'ın kalbinin çarptığını vurgulamak için mesaj vermek istiyoruz. Başaracak olan onurlu, yapıcı ve emekçi bir Yunanistan." dedi.

Konuşmasında, komşu ülkelere de mesaj göndermek istediğini ifade eden Çipras şöyle devam etti:

"Komşularımıza da bir mesaj gönderelim. Barış, iş birliği ve dostluk mesajı ancak aynı zamanda da kararlılık mesajı. İş birliği, barış ve dostluk, çünkü vatanımız evrensel değerleri diyakronik olarak savunuyor. Ancak, aynı zamanda egemenlik haklarımızı, uluslararası sözleşmelerden, antlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı savunmakta kararlıyız. Bugün burada gelecek konusundaki iyimserliğimizi, aynı zamanda da kararlılığımızı ifade ediyoruz."

Başbakan Çipras'a Kilimli ziyaretinde, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Denizcilik ve Adalar Politikası Bakanı Panayotis Kurublis eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, kilimli, Çipras
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