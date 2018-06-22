Yunanistan Başbakanı Çipras ilk kez kravat taktı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin kreditörlere borcunun hafifletilmesi üzerine verdiği sözü yerine getirerek ilk kez taktığı kravatla kameraların karşısına geçti.

Başbakan Çipras, Euro Grubu Toplantısı'nda sağlanan borç hafifletme önlemleri ve kurtarma paketinin sona ermesinin yolunu açan anlaşmanın ardından Atina'daki Zappion Sarayı'nda hükümet milletvekillerine hitaben konuşma yaptı.

"Biraz zorlanıyorum ama sanırım alışacağım"

Kravat takması için kazandığı iddiaların gerçekleştiğini belirten Çipras, "Biraz zorlanıyorum ama sanırım (kravata) alışacağım." diyerek sözlerine başladı.

Çipras, yeniden yatırımcıları çekebilmeyi sağlayacak bir anlaşma için çaba gösterdiklerini anlatarak, "Euro Grubu'nun tarihi kararıyla, Yunanistan'ın borcu sonunda sürdürülebilir bir hale geldi." diye konuştu.

Yunanistan'ın yeniden ekonomik ve siyasi egemenliğini edinen normal bir ülke haline geldiğini vurgulayan Çipras, "Yunanistan'ın borcuna ilişkin dünkü karar ile ülkemiz yeni bir sayfa açıyor." dedi.

Çipras, söz konusu borcu önceki hükümetlerden aldıklarına işaret ederek, "Sonunda bu noktaya ulaştık, memorandumların sonuna yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ancak, Çipras konuşmasının sonunda kürsüde kravatını çıkararak, "Biz bir mücadeleyi kazandık ama savaşı değil. Savaş daha bitmedi. Düzeltilmesi gereken haksızlıklar devam ediyor. Her zaferimizde kravatı yeniden takacağım." dedi.

Çipras, ilk kez başbakanlık görevine geldiği 2015 yılı başında ülkesinin borcunun hafifletilmesine yönelik iddiaya girmişti.

Kreditörlerle anlaşma

2010 yılından bu yana üç kez kurtarma paketi programına alınan Yunanistan'da ekonomi, 8 yıl sonra kendi ayakları üzerinde durmaya hazırlanıyor. Memorandum sebebiyle sağlanan kredilerle ayakta duran ülke, tekrar piyasalardan borçlanabilecek.

Euro Grubu toplantısında, Yunanistan'ın kurtarma paketi kapsamında kemer sıkma önlemlerini içeren ön şartları yerine getirdiği belirtilerek, 15 milyar euroluk yeni kredi diliminin serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, 315 milyar euroya yakın kamu borcu bulunan ülkenin borç sürdürülebilirliğinin sağlanması için 10 yıllık vade uzatma ile 10 yıl faiz ve amortismanların ödenmesinde erteleme şeklinde önlemler alınacağı bildirildi.

Bu önlemlerin, Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) kredilerinden sağlanan yaklaşık 100 milyar euroluk borç için geçerli olacağı kaydedildi.

Yüzde 180 ile Euro Bölgesi'nde milli gelirine oranla en yüksek borca sahip ülke durumunda bulunan Yunanistan'ın kurtarma paketi programı resmi olarak 20 Ağustos'ta sonlanacak.

Kaynak: AA