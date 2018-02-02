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Buradasınız : » » Yunan yargısı DHKP-C üyesi teröristin Türkiye'ye iadesini reddetti

Yunan yargısı DHKP-C üyesi teröristin Türkiye'ye iadesini reddetti

Türkiye, geçen yıl Kasım ayında yakalanan ve tutuklu yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Mehmet Doğan için iade talebinde bulunmuştu. Mahkeme bu talebi reddetti.

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Yunan yargısı DHKP-C üyesi teröristin Türkiyeye iadesini reddetti

Türkiye, Yunanistan'da Kasım ayında düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DHKP-C üyesi 9 türk vatandaşının iadesini talep etmişti. Terör örgütü üyelerinden Mehmet Doğan da iadesi istenenlerden.

Yunan Savcı Efstathia Kapagianni, DHKP-C üyesi Doğan'a, Fransa tarafından daha önce iltica hakkı verildiğini anımsatarak, Türkiye'nin iade telebinin reddedilmesini istedi.

Kapagianni, sanığın Türkiye'ye iadesi durumunda can güvenliğinin tehlikede olabileceğini savundu. Mahkeme, savcının mütalaası yönünde karar vererek iade talebini kabul etmedi.

Türkiye iadelerini talep ediyor

Örgüt üyesi Şadi Naci Özpolat hakkındaki davanın duruşması ise 6 Şubat'ta görülecek. Türkiye, Özpolat ve diğer örgüt üyesi Hazal Seçer'in de iadesini talep ediyor.

Geçen yıl Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine operasyon düzenlenmiş, 9 DHKP-C üyesi yakalanmış, operasyonda bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik belgeleri de ele geçirilmişti.

9 sanık "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Yakalananlar arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesi ile ilglii soruşturmada Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesi de bulunuyor.

Yunan basını, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, terör örgütü dhkp-c, suikast, iltica hakkı, iade talebi reddi, fransa
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