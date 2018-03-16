Yunan ve Rum basınından algı operasyonu

Son dönemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi basınında yer alan, Türkiye'nin hedef alındığı, propaganda amaçlı, gerçek dışı haber ve yorumlarda artış yaşandı.

Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis'in, 13 Mart'ta Meriç bölgesindeki birlikleri ziyareti sırasında Yunan askerlerin eğitim gösterisi, "Türkiye sınırını geçtiği için tutuklanan iki Yunan askerine karşılık, Yunanistan'ın Türkiye'ye sert mesajı ve meydan okuması'' şeklinde lanse edildi.

Benzer şekilde Yunanistan'ın en yüksek tirajlı Kathimerini gazetesinde, "Türk gemileri, Orta Akdeniz'de devam eden Dynamic Manta NATO Tatbikatı'nda oluşturulan denizaltı arama bulma görev grubuna katılmayı reddetti" yönünde gerçekle bağdaşmayan ve hayal ürünü haber yer aldı. NATO Birleşmiş Deniz Kuvvetleri (MARCOM) tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, Türk donanmasının tatbikat sırasında denizaltı temasına yönelik yoğun çalıştığı belirtildi. Böylelikle söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

Yunan medyasında ayrıca Ege Denizi'nde iki ülkenin hava ve deniz kuvvetleri arasında "saha savaşları yaşandığı" ve "durumun sıcak çatışmaya dönüşme ihtimalinin yüksek olduğuna" ilişkin gerçeği yansıtmayan haberler dikkati çekti.

Öte yandan Yunan ve Rum medyasında Doğu Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışmalarına ilişkin yanıltıcı haberler öne çıktı.

Geçen hafta "ABD Deniz Kuvvetleri'nin, Rum Yönetimi'nin 10. parsele yönelik sondaj çalışmalarına koruma amacıyla bölgeye geldiği" iddiası, ABD'nin resmi makamlarınca 6. Filo gemilerinin daha önceden planlanan çeşitli tatbikatlar için bölgede bulunduğu, gemilerin faaliyetlerinin iddia edildiği gibi sondaj faaliyetleriyle ilgili olmadığı açıklandı. Böylece Yunan ve Rum medyasının algı operasyonu yaptığı ortaya çıktı.

Yunan halkını yönlendirmek amacıyla yapılıyor

Güvenlik kaynakları, Yunan ve Rum medyasının bilinçli olarak servis ettiği yalan ve yanıltıcı haberlerin manipülasyona açık olduğunu ve Yunan halkını yönlendirmek amacıyla özellikle yapıldığını belirtti.

Kaynaklar, Yunan medyasında yer alan bir habere göre, Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan bir ankette, Yunanların yüzde 50'den fazlasının medya aracılığıyla yapılan gerçek dışı veya abartılı haberlere inandıklarını hatırlattı.

Yunan ve Rum medyasında yer alan yanıltıcı haberlerin yazım tarzı, kullanılan teknik ifadeler ve uzmanlık gerektiren yorumlar içermesi nedeniyle emekli Yunan askerleri tarafından kaleme alınmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden kaynaklar, hedefin, Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki meselelere ABD ve AB gibi üçüncü tarafların dahil edilmesi telaşı olduğuna dikkati çekti.

Kaynaklar, Yunan ve Rum medyasının, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak Türkiye-AB Zirvesi öncesinde, olası provokasyonlarının ve yalan haberlerinin devam edeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Bununla ilgili Yunanistan'ın yüksek tirajlı gazetelerinden birinde yer alan yazıda, Türk donanmasının bölgedeki hareketlerine devam etmesi durumunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Varna'daki zirvesinin ertelenmesini talep edeceğine ve Yunanistan'ın da bunu destekleyeceğine yönelik görüşlere yer verildi.

Kaynak: AA