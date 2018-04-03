Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okundu, Yunanistan'da tansiyon yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Cumartesi Ayasofya Müzesi'nde düzenlenen "Yeditepe Bienali"nin açılışına katılrdı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okunan Kur'an-ı Kerim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program sırasında verdiği Rabia selamı ve ardından kamuflaj giyerek sınır birliklerine yaptığı ziyaret, Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı.

Yunan basınına konnuşan yorumculara göre bu durum Yunanistan için "kabul edilemez"... Gazetelerde yapılan değerlendirmelere göre ise "Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya'da kılmaya hazırlanıyor".

Basın kuruluşları, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Türk medyasında yayınlanan haberleri de paylaştı. Ayrıca İstanbul Valiliği'nin konuyla ilgili tweet'ine de yer verdi.

'En yüksek meydan okuma'

Yunan medyasındaki haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan şu başlıklar kullanıldı:

Hristiyanlık için en yüksek meydan okuma. Erdoğan, Ayasofya'da 4 parmağıyla selamladı.

Erdoğan Batı'ya Ayasofya ile saldırdı.

Erdoğan'dan inanılmaz meydan okuma. Müslümanları Ayasofya'dan selamladı.

Kaynak: TRT Haber