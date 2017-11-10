Yunan gümrükçülerin grevi sona erdi

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İpsala Sınır Kapısı yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün başlayan Yunanistan'ın Kipi Gümrük Kapısı'ndaki 24 saatlik grev, sabah saatlerinde sona erdi.

Grev süresince, yaya, otomobil ve otobüs geçişlerinde sıkıntı yaşanmazken, balık yüklü olanların haricindeki tırların geçişine bir gün boyunca izin verilmedi.

Kipi gümrük görevlilerinin bağlı olduğu sendikanın kararı doğrultusunda grevin sona ermesinin ardından, İpsala Sınır Kapısındaki tır trafiği de normale döndü.

Türk gümrük yetkilileri, grevin hafta içine denk gelmesi ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin tır sürücülerini Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendirmesi nedeniyle sınır kapılarında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Kaynak: AA