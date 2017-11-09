  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Yunan gümrükçüler grevde İpsala tır geçişlerine kapatıldı

Yunan gümrükçüler grevde İpsala tır geçişlerine kapatıldı

Yunan gümrük çalışanlarının 24 saat sürecek grevi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

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Yunan gümrükçüler grevde İpsala tır geçişlerine kapatıldı

Yunanistan gümrük çalışanları, çalışma şartlarında iyileştirme talebiyle grev başlattı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İpsala Sınır Kapısı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Kipi gümrük kapısında görevli gümrük personelinin başlattığı grev nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'nda balık yüklü olanlar haricindeki tırların geçişine izin verilmiyor.

Yaya, otomobil ve otobüs geçişlerinde ise sıkıntı yaşanmıyor.

Yunan gümrükçülerin 24 saat sürecek grevi, yarın sabah sona erecek.

Etiketler: İpsala Sınır Kapısı, gümrük kapısı
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