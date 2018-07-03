Yunan Bakan'dan Makedonya'yla isim anlaşması için 'halk onayı' şartı

Yunanistan Hükümeti'nin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin lideri olan Savunma Bakanı Panos Kammenos düzenlediği basın toplantısında, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında imzalanan "isim sorunu" anlaşmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Varılan anlaşmanın "kötü" bir anlaşma olduğunu ileri süren Kammenos, "Yunan halkının onayı olmadan anlaşmanın kabul edilmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Anlaşmanın 300 sandalyeli mecliste onaylanması için 150 değil 180 vekilin onayının aranması gerektiğini ifade eden Kammenos, "180 milletvekilinin onayı olmazsa halkın karar vermesi gerekir. Bu da ya referandum ya da seçimle olur" dedi.

Kammenos, anlaşmanın meclisten geçmediği takdirde hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını savunarak, "NATO'ya üyeliğe ilişkin Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya'da (FYROM) referandum tamamlanmadan veya meclisimizde onaylanmadan hiçbir prosedür gerçekleştirilemez" ifadesini kullandı.

"İyi bir anlaşma"

Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, varılan mutabakatın "iyi bir anlaşma" olduğuna işaret ederek "Anlaşma, ulusal egemenlikten bir ödün vermediği için 180 vekilin onayı gerekli değil" ifadelerini kullandı.

Kocias, Yunanistan'ın krizden çıktığını vurgulayarak "Bu sorunu çözdük çünkü bizi mahkum eden sorunları çözmenin Yunanistan'ın çıkarına olacağına, halkımızla geleceğe bakabilmemizi sağlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Hükümette "Makedonya" çatlağı

Yunanistan'da sol ittifak SYRIZA ve sağ ANEL arasındaki koalisyon Makedonya ile varılan isim sorunu anlaşmasından bu yana sıkıntılı günler yaşıyor. Bazı ANEL milletvekillerinin istifasının ardından koalisyonun milletvekili sayısının 152'ye düşmesi, hükümetin düşeceği yorumlarına yol açmıştı.

İçinde "Makedonya" ibaresi geçen bir isim anlaşmasına karşı olduğunu açıklayan ANEL partisi, hükümete karşı verilen gensoru önergesini ise reddetmişti.

İsim anlaşması

İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan anlaşmaya göre, Makedonya'nın adı "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilirken, bu ülkeye AB ve NATO üyeliği yolunda Yunanistan'ın koyduğu veto kaldırılacak.

İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Kaynak: AA