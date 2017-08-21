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Yumurta krizi ünlü Belçika "waffle"ını da vurdu

Avrupa'da yumurtalarda böcek ilacının tespit edilmesiyle patlak veren kriz, Belçika'nın ünlü hamur tatlısı "waffle"ı da vurdu.

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Yumurta krizi ünlü Belçika &quot;waffle&quot;ını da vurdu

Belçika Gıda Güvenlik Ajansı Sözcüsü Jean-Sebastien Walhin, "Lotus Bakeries" adlı unlu mamüller üreten şirketle irtibata geçtiklerini, Fransa'da raflardan kaldırılan aynı ürünlerin Belçika'da da toplanması yönünde talepte bulunduklarını aktardı.

Şirketin ürettiği "waffle"larda yumurtalara bulaşan fipronil adlı böcek ilacının tespit edildiği, ilaç düzeyinin kamu sağlığını etkileyecek kadar yüksek olmadığı ancak toplatılması gerektiği belirtildi.

Fransa Tarım Bakanlığı geçen hafta raflardan kaldırılacak ürünleri içeren liste yayımlamıştı. Belçikalı yetkililerin benzer bir liste düzenlememesi tepki çekmişti.

Avrupa'da Hollanda, Almanya ve Belçika'da yumurtalarda fipronil adlı böcek ilacının tespit edilmesinin ardından patlak veren kriz, ihracat dolayısıyla Asya'da bazı ülkeler dahil 19 ülkeye yayılmış durumda.

Hızla büyüyen yumurta krizi sonucu milyonlarca yumurta süpermarket rafları ve depolardan alınarak imha edildi. Avrupa genelinde ise 150 çiftlik geçici olarak kapatıldı.

Etiketler: yumurta krizi, yumurtalarda böcek ilacı
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