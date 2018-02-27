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Buradasınız : » » Yüksek mahkeme Trump’a 'dur' dedi

Yüksek mahkeme Trump’a 'dur' dedi

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin "çocuk yaşta ülkeye yasa dışı olarak getirilmiş yüz binlerce gencin sınır dışı edilmesini" talep eden kararıyla ilgili başvurusunu reddetti.

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Yüksek mahkeme Trumpa dur dedi

ABD Yüksek Mahkemesi, çocuk yaşta ABD’ye gelen 800 bin göçmene yasal statü sağlayan DACA programının iptal kararını durdurdu.

Yüksek mahkemenin aldığı bu kararla Trump yönetiminin programa son verme çabalarının potansiyel olarak engellendiği söyleniyor.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu ele almama kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump yönetiminin, geçen hafta federal bir yargıç tarafından ülke genelinde uygulaması durdurulan kararla ilgili öncelikle Temyiz Mahkemesine başvurması gerektiğine yer verildi.

Söz konusu kararın uygulanabilmesi için ABD Adalet Bakanlığının öncelikle Temyiz Mahkemesine başvurması bekleniyor.

700 bin gencin durumu belirsiz

ABD'de Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA) olarak bilinen yasa kapsamında ülkeye yasa dışı olarak getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin mart ayı başına kadar yasal durumlarını düzenlemeleri ya da ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunan kararı eylül ayında imzalayan ABD Başkanı Trump, sonraki açıklamalarında bu kişilerden belli koşulları sağlayanlar için vatandaşlık imkanı sağlanacağını açıklanmıştı.

DACA, ABD Kongresinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında henüz çözülememiş bir sorun olarak beklerken, zamanı giderek daralan yüz binlerce gencin akıbetiyle ilgili belirsizlik Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

DACA programı 2012 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından getirilmiş ve bu yolla söz konusu kişilere 2 yıllık çalışma izni ve diğer yasal imkanlar sağlanmıştı.

Bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Trump yönetimi ise eylül ayında DACA programını bitirme kararı aldığını açıklamış, geçen hafta San Francisco federal bölge yargıcı William Alsup ise kararın yürütmesini durdurmuştu.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: yasa dışı geçiş, Trump, sınır dışı, göçmenler, daca, abd
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