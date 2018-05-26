Yukarı Afrin Barajı inşaatında sona yaklaşıldı

Karaafrin Deresi üzerinde bulunan ve kil çekirdek kum-çakıl dolgu tipinde inşa edilen, 38 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip Yukarı Afrin Barajı ile şehre yılda 19 milyon metreküp su temin edilecek.

Yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık yüzde 80 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı projeyle bölgenin uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacı garanti altına alınacak.

Projede şu ana kadar dipsavak derivasyon tüneli kazısı, betonarme ve tünel enjeksiyonu, dolusavak kazısı ve betonarmesi, gövde sıyırma kazısı, rölekasyon yolları ve baraj ulaşım yolları tamamlandı.

Bu yıl içerisinde de gövde dolgusunun, su alma yapısının betonarme ve mekanik kapak sistemlerinin tamamlanması planlanıyor.

Projenin toplam yatırım bedeli 110 milyon lira

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, projenin Kilis için önemli olduğunu belirterek, "Bölge için önemli bir proje daha hayata geçiyoruz. 110 milyon lira yatırım bedeline sahip Yukarı Afrin Barajı ile bölgenin içme suyu problemi tarihe karışacak. 2019 yılında inşallah barajı hizmete almış olacağız" dedi.

Kaynak: AA