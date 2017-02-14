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Yük treni ile yolcu treni çarpıştı: 1 ölü

Lüksemburg'da bir yük treniyle yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Yük treni ile yolcu treni çarpıştı: 1 ölü

Lüksemburg'da bir yük treniyle yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

CLT Demiryolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, kazanın Lüksemburg'dan Fransa'ya giden eden yolcu treninin henüz belirlenemeyen bir sebeple güzergahı üzerindeki "dur" uyarısını dikkate almadan yoluna devam etmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Polis yetkilileri Bettembourg şehrinin güneyinde yaşanan kazada kafa kafaya çarpışan tren vagonlarının içinde çok sayıda yolcunun sıkıştığını bildirdi.

Yolculardan birinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, ağır yaralı iki yolcunun tedavi için yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Kaza mahallinin fotoğrafları, yük treninin lokomotifinin yolcu treninin içine girdiğini ve çok sayıda vagonun raydan çıkarak etrafa dağıldığını gösteriyor.

Kaza nedeniyle Fransa-Lüksemburg arasındaki tren seferlerine 48 saat süreyle ara verildi. AA

Etiketler: Lüksemburg, Tren kazası, fransa
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