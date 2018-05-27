YPG/PKK'nın Suriye'de insan hakları ihlalleri devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgelerdeki vatandaşlara yönelik insan hakları ihlallerine devam ediyor.
Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke ilinde Mühanned Mudhi isimli bir aktivist terör örgütünün işkencesi nedeniyle hayatını kaybetti.
Örgütün bölgedeki gençleri zorla silah altına alma uygulamasına tepki gösteren Hasekelilerin 4 gün önce kent merkezinde düzenlediği gösterilere katılan Mudhi, YPG/PKK mensuplarınca alıkonuldu.
Kaynaklar, alıkonulmasının ardından yaşamını yitiren aktivist Mudhi'nin örgüt mensuplarınca işkence gördüğüne dair izler tespit edildiğini kaydetti.
Cenazesi ailesine teslim edilen Mudhi'nin Yarubiyye köyünde toprağa verildi. Cenaze töreninde örgüt mensupları köyü kuşatma altında tuttu.
YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke, Menbiç ve Rakka'da, terör örgütü mensupları, bölgede yaşları 18 ila 30 arasındaki gençleri kontrol noktalarında alıkoyarak, zorla silah altına alıyor.
Menbiçli esnaf, 20 Mayıs'ta terör örgütünün ilçedeki gençleri zorla silah altına almasına tepki göstererek iş yerlerinin kepenklerini indirmişti.
Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği bölgelerde hakimiyetini artırmak için saflarını zorla silah altına aldığı gençlerle güçlendirmeyi planlıyor.
Kaynak: AA