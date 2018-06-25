YPG/PKK'nın Rakka'daki işgali devam ediyor

YPG/PKK'nın kentten çıkmasını isteyen silahlı Rakkalı grup "Rakka Devrimcileri" ile örgüt arasındaki gerginlik büyüyor.

Rakka Devrimcileri'ne ait tümeni kuşattılar

YPG/PKK, iki gün önce Rakka'nın Tabka ilçesine silah yığınağı yaptı.

Örgüt, bugün ise Tabka'dan güçlerini Rakka merkeze kaydırarak Rakka Devrimcileri'nin karargah olarak kullandığı 17. Tümen'i kuşattı.

Terör örgütü, Rumeyle ve Diriye mahallerini de kuşattı ve rastgele ateş açtı.

YPG/PKK uluslararası koalisyon nezdinde saldırılarını, söz konusu grubun "uyuyan DEAŞ hücresi" olduğu propagandasıyla meşrulaştırıyor.

'DEAŞ ile mücadele' diyerek kandırdılar

Geçen ayın sonunda siviller "YPG Rakka'dan çıksın" sloganlarıyla eylem düzenlemişti.

Ay başında da YPG/PKK, SDG çatısındaki Arap savaşçıları DEAŞ ile mücadele edecekleri yönünde kandırarak Rakka'ya getirmişti. YPG/PKK elebaşlarından Şahin Cilo'nun Rakka'da ileri gelen aşiret liderine protestoya katılmamaları için rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.

Rakka'da sivillerin yaşam mücadelesi

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan Rakka, Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin yoğun hava saldırıları sonucu kent merkezinin neredeyse tamamı harabeye dönmüştü. YPG/PKK, işgalindeki diğer bölgelerde kurduğu baskı ve terör düzenini Rakka'ya da uyguladı.

Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen çok az sayıda sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında ele geçirdiği evleri sivillere teslim etmiyor. Terör örgütü kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Siviller yıkılan evlerini kendi kısıtlı imkanlarıyla yeniden inşa etmeye çalışıyor.

Kaynak: AA