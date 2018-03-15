  • 15 MART 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.896
    EURO 4.814
  • BIST 117746.98
    ALTIN 165.688
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » YPG/PKK'nın anlaşmazlığa düştüğü arabulucu infaz edildi

YPG/PKK'nın anlaşmazlığa düştüğü arabulucu infaz edildi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Rakka'da Araplarla arabuluculuğunu yapan Ömer Alluş, susturuculu silahla öldürüldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
YPG/PKKnın anlaşmazlığa düştüğü arabulucu infaz edildi

Suriye'de YPG/PKK işgalinde bulunan Rakka'daki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ömer Alluş, Tel Ebyad'daki evinde öldürüldü. Yapılan incelemede Alluş'un susturucu takılmış bir silahla vurulduğu tespit edildi. 

YPG/PKK'nın siyasi kanadı PYD'ye bağlı faaliyet gösteren ve içinde bazı Arapların da yer aldığı "Suriye Demokratik Meclisi İlişkiler Ofisi" üyesi olan Alluş, aynı zamanda örgütün kontrolündeki sözde Rakka sivil meclisinde "genel ilişkiler komite başkanı" olarak biliniyordu.

YPG/PKK’nın direktiflerini Rakka’daki meclise aktarıyordu

Örgütle Araplar arasındaki kilit arabuluculuk rolünü üstlenen Alluş, YPG/PKK'nın direktiflerini Rakka'daki sözde meclise aktarıyordu.

Son aylarda görüş ayrılıkları arttı

Ancak Alluş'un Araplarla uzlaşma yanlısı bazı girişimleri nedeniyle son aylarda örgütle görüş ayrılıkları arttı. Öldürülen arabulucunun, Rakka ve Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde örgüt etkisini azaltacak bazı fikirler öne sürdüğü ortaya çıktı.

Parti kurma hazırlığındaydı

Örgütle anlaşmazlığı derinleşen Kürt kökenli Alluş, Suriye Müstakbel isimli bir parti kurma hazırlığına başlamıştı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER