YPG/PKK’nın Afrin yalanları New York sokaklarında

Terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin, dün New York'taki Birlemiş Milletler (BM) binası önünde düzenlediği PKK'ya destek mitinginde kullandığı reklam kamyonundaki yaralı çocuk görsellerinin Afrin'de değil, Halep'te çekildiği ortaya çıktı.

Elektronik billboardında iki çocuk fotoğrafının yer aldığı kamyonet, üzerinde yazılı "Savaşın 50. gününde Türk güçleri şehirden 2 kilometre uzakta. Siviller tehlikede" yalanıyla New York sokaklarında propaganda yaptı.

Billboardın sağ tarafında yer alan görselin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından 11 Temmuz 2016'da Halep'te çekildiği tespit edildi.

Fotoğrafta 2 kardeşin, Rus savaş uçaklarının hava saldırısından kaçışı görülüyor.

Billboardda yer alan diğer yaralı çocuk görselinin de yine AA tarafından Halep'te, Rus savaş uçaklarının saldırısından sonra çekildiği ve 11 Ekim 2016 tarihli olduğu belirlendi.

Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları daha önce de, AA'nın Doğu Guta'da çektiği ve 2 yaralı çocuğun yer aldığı fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi servis etmişti.

Kaynak: AA