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YPG/PKK'lı teröristler Rakka'da sivillere gerçek mermiyle saldırdı

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Rakka’da halk, tutuklamalara ve vergilere karşı protesto düzenledi. Teröristler, protestocuların üzerine ateş açtı.

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YPG/PKK’nın Suriye’deki baskıcı yönetimi tepkiler çekmeye devam ediyor.

Terör örgütünün işgali altındaki Rakka’da baskıcı yönetimi eleştiren bir kadının tutuklanması ve aşırı vergiler protestolara sebep oldu.

Protestoculara gerçek mermilerle saldıran YPG/PKK’lı teröristler, protestocuları dağıttı.

Gösteriden sonra serbest bırakılan kadın, işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Özellikle Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra terör örgütü YPG/PKK’nın Rakka’da sivillere karşı uyguladığı adaletsiz ve yasadışı muamele halk tarafından tepki görüyor.

Kaynak: İHA

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