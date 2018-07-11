YPG/PKK'lı teröristler Rakka'da sivillere gerçek mermiyle saldırdı

YPG/PKK’nın Suriye’deki baskıcı yönetimi tepkiler çekmeye devam ediyor.

Terör örgütünün işgali altındaki Rakka’da baskıcı yönetimi eleştiren bir kadının tutuklanması ve aşırı vergiler protestolara sebep oldu.

Protestoculara gerçek mermilerle saldıran YPG/PKK’lı teröristler, protestocuları dağıttı.

Gösteriden sonra serbest bırakılan kadın, işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Özellikle Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra terör örgütü YPG/PKK’nın Rakka’da sivillere karşı uyguladığı adaletsiz ve yasadışı muamele halk tarafından tepki görüyor.

Kaynak: İHA