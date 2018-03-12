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Buradasınız : » » YPG/PKK yandaşları İngiltere'de tren istasyonlarını işgal etti

YPG/PKK yandaşları İngiltere'de tren istasyonlarını işgal etti

İngiltere'nin başkenti Londra ile Manchester'da, terör örgütü YPG/PKK sempatizanları tren istasyonlarını işgal etti.

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YPG/PKK yandaşları İngilterede tren istasyonlarını işgal etti

Türkiye karşıtı sloganlar atarak ellerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıyan PYD/PKK sempatizanları, Londra ve Manchester'da hayatın saatlerce felç olmasına neden oldu.

Taşkınlık çıkararak İngiliz polisiyle defalarca karşı karşıya gelen sempatizanlar, Londra'da King's Cross ve Manchester'da Piccadilly tren istasyonlarını işgal etti.

PYD/PKK sempatizanları, ellerinde terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla Türkiye ve Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan dövizler taşıdı.

Trafiği saatlerce aksattılar

Güvenlik güçlerinin uyarılarını dikkate almayan terör örgütü yandaşları, çocuklarıyla seyahat eden ailelerin korkarak bölgeden uzaklaşmasına neden oldu. Tren istasyonlarının işgali nedeniyle trafik ve toplu taşıma saatlerce aksamalı gerçekleşti.

Manchester'da Piccadilly tren istasyonu, yaklaşık 3 saat kapatıldıktan sonra yerel saatle 16.00'da yeniden hizmete açıldı.

İngiliz Ulaştırma Polisi Mark Cleland, "Öğleden sonraki vakaya karışanlar ağır incelemeye, gözaltı ve yargılamaya tabii olacaklar." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: tren istasyonları, londra, İngiltere
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