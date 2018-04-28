YPG/PKK yandaşları Berlin’de bir caminin camlarını kırdı

Almanya'nın başkenti Berlin'in Charlottenburg bölgesindeki Osman Gazi Camii'ne gece saatlerinde saldırı yapıldı.

Terör örgütü YPG/PKK yandaşı saldırgan ya da saldırganlar, önce caminin duvarlarını terör örgütünü çağrıştıran yazılar ile kirletti. Ardından da camlarını kırdı.

Saldırı sabah namazına gelen cami cemaati tarafından fark edildi. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz günlerde de Avrupa'da camilere saldırıların arttığı bir dönemde Almanya'da tehlikeli bir adım atıldı.

Bavyera eyaleti, 1 Haziran'dan itibaren resmi dairelerde Haç asılmasını zorunlu hale getirdi.

Kaynak: TRT Haber