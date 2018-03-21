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Buradasınız : » » YPG/PKK yandaşları Almanya'da SPD binasını işgal etti

YPG/PKK yandaşları Almanya'da SPD binasını işgal etti

Terör örgütü YPG/PKK yandaşı yaklaşık 50 kişi, Almanya'nın Frankfurt kentindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet teşkilatı binasını işgal etti.

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YPG/PKK yandaşları Almanyada SPD binasını işgal etti

TSK tarafından 20 Ocak'ta Afrin'deki terör örgütlerini temizlemeye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Harekatın başarıyla ilerlemesi terör örgütlerinin saldırılarını artıyor. Avrupa'nın dört bir yanında YPG/PKK yandaşları, harekatı karalamak için çirkin saldırılar düzenliyor. 

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberine göre terör örgütü yandaşları bu kez Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Almanya'nın Frankfurt kentindeki binasına saldırdı.  50 kişilik bir grup, binaya, üzerinde "Özgür Afrin" yazan afiş ve terör örgütüne ait paçavralar astı. 

Polisin çevredeki caddeleri trafiğe kapattığı ancak olaya müdahalede bulunmadığı aktarıldı.

Haberde, terör örgütü yandaşlarının PKK'ya yönelik yasağın kaldırılmasını istediği de kaydedildi.

Kaynak: AA  

Etiketler: ypg, terör, SPD, PKK, işgal, almanya
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